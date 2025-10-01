Çarşamba, Ekim 1, 2025

Akaryakıt Fiyatları Zamlanıyor: Yarından İtibaren Pompaya Yansıyacak

Brent petrol ve döviz kuru artışlarıyla şekillenen akaryakıt fiyatları, 2 Ekim’den itibaren LPG’de 1,20 TL zamla tabelalara yansıyor.
Özge Tekeli
25 dakika önce
Akaryakıt Fiyatları Zamlanıyor: Yarından İtibaren Pompaya Yansıyacak

Dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyerek vatandaşın cebine yansıyor.

Resmi açıklamalara göre 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz (LPG) fiyatlarında 1 lira 20 kuruş artış bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte şehirlerdeki akaryakıt fiyatları de güncellenecek.

İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litresi 53,19 TL, motorin 54,46 TL ve LPG 26,51 TL olarak satılıyor. Anadolu yakasında ise benzin 53,03 TL, motorin 54,31 TL ve LPG 25,88 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG ise 26,40 TL’den; İzmir’de benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL ve LPG 26,33 TL’den satışa sunuluyor.

Ekonomistler, döviz kurlarındaki oynaklık ve vergi düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

