Son aylarda akaryakıt fiyatlarında sürekli değişiklik yaşanıyor. Arka arkaya gelen zamlar nedeniyle tarihi seviyelere çıkan motorin ve benzin litre fiyatları için bir artış daha yapılacak. 14 Ağustos 2024 benzin fiyatları için zam haberi geldi.

Akaryakıt Fiyatları İçin Çifte Kötü Haber

Akaryakıt fiyatlarının artmasında brent petrol fiyatlarının 81 dolar seviyelerine çıkması ve dolar/TL kurundaki yükseliş etkili oldu. Çifte kötü gelişme akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde indirim yapılmış olmasına rağmen bu indirimin etkisi benzinde az olacak. Zira bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatların zam yapılacak. 6 Ağustos’ta yapılan 1 lira 73 kuruşluk indirimin ardından bu gece 85 kuruş oranında zam yapılacak ve böylece indirimin yarısı erimiş olacak. Benzin fiyatlarında yapılacak artışa rağmen motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Zamlı Benzin Fiyatları Belli Oldu

Zam sonrasında benzin fiyatlarındaki son tablo şöyle olacak;