Alpet Akaryakıt, Nakkaş Holding’e Satıldı

24 yıllık köklü akaryakıt markası Alpet, Türkiye ve bölgesel pazarda güçlenme hedefiyle Nakkaş Holding çatısı altına katıldı; Rekabet Kurulu onayı bekleniyor.
2 saat önce
Türkiye’nin köklü akaryakıt markalarından Alpet, Zeren Group bünyesinden çıkarak Nakkaş Holding’e satıldı. Satış işleminin tamamlandığı, ancak Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi.

2001 yılında kurulan Alpet, Türkiye genelinde 300’ün üzerinde istasyon ve beş dolum tesisi ile faaliyet gösteriyor. Şirketin Arnavutluk’ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor ve Türkiye’nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitelerinden birine sahip.

Zeren Group, Alpet’in yanı sıra Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz markalarını da portföyünde bulunduruyor. Şirketin hedefi, Türkiye ve Balkanlar bölgesinde akaryakıt dağıtımında lider konuma ulaşmak olarak öne çıkıyor.

Nakkaş Holding ise 1983 yılında kurulmuş olup, petrol, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında 16 şirketle faaliyet gösteriyor. Holding, Türkiye genelinde 61 akaryakıt ve LPG istasyonu işletiyor ve Transpet aracılığıyla Türkiye ile Irak’ın kuzeyi arasında petrol ticaretinde aktif rol alıyor.

