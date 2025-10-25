Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 5.545 TL’ye Geriledi

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, 25 Ekim 2025 itibarıyla sert bir düşüş kaydetti. Son verilere göre gram altın 5 bin 545,35 TL’ye kadar indi.

Ekonomi çevrelerinde şaşkınlıkla karşılanan bu düşüşle birlikte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da değer kaybı görüldü. 52 haftalık yükseliş serisini sonlandıran altın, yatırımcıların yakın takibine girdi.

25 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış 5.544,31 TL – Satış 5.545,35 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.569,00 TL – Satış 9.710,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 39.147,00 TL – Satış 39.739,00 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.340,36 TL – Satış 5.618,82 TL

Ons Altın: Alış 4.111,84 Dolar – Satış 4.112,61 Dolar

Altındaki bu ani düşüş, yatırımcıların “fiyatlar daha da geriler mi?” sorusuna odaklanmasına neden oldu. Piyasa analistleri ise kısa vadeli dalgalanmaların sürme ihtimaline karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.