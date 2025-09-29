Pazartesi, Eylül 29, 2025

Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Gram Altın 5 Bin 100 TL’yi Geçti

Altın piyasası haftaya rekor seviyelerle başladı; gram altın 5 bin 100 TL’yi aşarken, çeyrek ve cumhuriyet altını da tarihi zirvelere ulaştı.
29 Eylül 2025 Pazartesi günü altın piyasasında tarihi seviyeler görüldü. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları rekor tazelerken, yatırımcıların gözü gram ve çeyrek altındaki hareketliliğe çevrildi.

Gram altın yeni haftaya 5 bin 100 TL seviyesini aşarak başladı. Sabah saatlerinde 5.099,92 TL’den alınan gram altın, 5.100,55 TL’den satışa sunuldu. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın da yükselişten payını aldı. Gün içerisinde çeyrek altın 8.503 TL alış, 8.552 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altınına yönelen yatırımcılar ise alışta 34.337 TL, satışta ise 34.856 TL seviyelerini takip etti.

Altın takı grubunda en çok tercih edilen ürünlerden biri olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise alışta 4.745,35 TL, satışta 4.949,32 TL olarak kaydedildi.

