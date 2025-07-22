Altın Piyasasında Son Durum: İslam Memiş Kasım Ayına Dikkat Çekti

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlik ve jeopolitik tansiyonun etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarında izlenebilecek olası hareketliliklere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Finans gündemini değerlendirdiği yayında konuşan Memiş, altının yaklaşık üç hafta önce ikinci bir yükseliş dalgasına girdiğine işaret etti. Bu trendin Kasım ayına kadar devam etme ihtimali bulunduğunu vurgulayan Memiş, başta Orta Doğu’daki riskler olmak üzere merkez bankalarının faiz politikalarının ve Çin gibi ülkelerin rezervlerini altınla güçlendirmesinin fiyatlara destek olduğunu belirtti.

Uzman isme göre gram altın fiyatında hedef 4.500 TL seviyeleri iken, ons altında ise 3.500 dolar öne çıkıyor. Altının her hafta yeni bir rekor denemesi gerçekleştirdiğini aktaran Memiş, Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlayabileceğini ve bu gelişmenin de altına pozitif yansıyacağını söyledi.

Ancak Kasım ve Aralık aylarına yönelik uyarıda bulunan Memiş, yılın son iki ayında kar satışlarının gündeme gelebileceğine işaret etti. Bu dönemde ons altının 3.000 dolar seviyelerine geri çekilebileceğini dile getirdi.

Yatırımcılara yönelik tavsiyelerde de bulunan Memiş, altını bozmayı planlamayanların Kasım ayına kadar bekleyebileceğini belirtti. Ayrıca yatırım yaparken fiyat yerine sahip olunan miktara odaklanmanın daha sağlıklı olacağını ifade etti. Uzun vadede altının ana trendinin yukarı yönlü olduğunu kaydeden Memiş, “Eğer 2026 gibi uzun vadeli planlarınız varsa, her seviyeden alım yapılabilir” değerlendirmesinde bulundu.