Altın Piyasasında Toparlanma: Gram Altın 5.425 TL

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftalar süren yükselişin ardından kısa süreli bir düşüş yaşayan altın, yeni haftaya toparlanma sinyalleriyle başladı. 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gram altın 5.425,67 TL seviyesinden işlem gördü.
Çeyrek altın fiyatları ise alışta 9.158 TL, satışta 9.243 TL olarak kaydedildi. Yarım altın alış fiyatı 18.316 TL, satış fiyatı 18.474 TL; tam altın alış fiyatı 36.520 TL, satış fiyatı ise 36.801 TL seviyesinde işlem gördü.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.012,47–4.013,04 dolar aralığında işlem görürken, 22 ayar bilezik alış fiyatı 5.110,60 TL, satış fiyatı 5.347,26 TL olarak belirlendi.