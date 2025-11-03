Pazartesi, Kasım 3, 2025

Kış Aylarında Elektrik Faturalarını Düşürmenin Yolları 30 dakika ago
Benfica’da Kerem Aktürkoğlu Satışı Sonrası Pişmanlık 2 saat ago
Sosyal Medya Fenomeni Recep Burhan Ataman Silahlı Saldırıya Uğradı 2 saat ago
Fatih Terim’in Kızı Buse Terim, Sosyetenin Önemli İsmiyle Birlikte 3 saat ago
Altın Piyasasında Toparlanma: Gram Altın 5.425 TL 3 saat ago
Afyonkarahisar’da 17 Bin Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi 3 saat ago
3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte 4 saat ago
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkındaki 3. Duruşma Tamamlandı 4 saat ago
Leyla ile Mecnun’un Çekildiği Ev 125 Milyon TL’ye Satışa Çıktı 5 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu 5 saat ago

3 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, kısa süreli düşüşün ardından gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde toparlanma gösterdi.
Altın Piyasasında Toparlanma: Gram Altın 5.425 TL

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftalar süren yükselişin ardından kısa süreli bir düşüş yaşayan altın, yeni haftaya toparlanma sinyalleriyle başladı. 3 Kasım 2025 Pazartesi günü gram altın 5.425,67 TL seviyesinden işlem gördü.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 9.158 TL, satışta 9.243 TL olarak kaydedildi. Yarım altın alış fiyatı 18.316 TL, satış fiyatı 18.474 TL; tam altın alış fiyatı 36.520 TL, satış fiyatı ise 36.801 TL seviyesinde işlem gördü.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.012,47–4.013,04 dolar aralığında işlem görürken, 22 ayar bilezik alış fiyatı 5.110,60 TL, satış fiyatı 5.347,26 TL olarak belirlendi.

