Altın Uçuşta, Döviz Dalgalı: 9 Ekim 2025 Güncel Rakamlar

Piyasalarda dalgalanma sürerken, yatırımcıların odağı bugün de altın ve döviz kurlarına çevrildi. 9 Ekim 2025 sabahına yeni rekorlarla başlayan altın fiyatları yükselişini korurken, döviz cephesinde de hareketlilik dikkat çekti.

Son haftalarda istikrarlı bir artış grafiği çizen gram altın, güne 5 bin 392,88 TL seviyesinden başladı. Dün 5 bin 374 TL’den işlem gören gram altın, bugünkü açılışla birlikte yeni bir zirveye ulaştı.

9 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 5.392,29 TL

Satış: 5.392,88 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.294,00 TL

Satış: 9.414,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.135,00 TL

Satış: 38.711,00 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 5.186,41 TL

Satış: 5.449,81 TL

Döviz Kurları

Ekonomistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin döviz kurları üzerinde sınırlı etkisi olduğunu, iç piyasada ise enflasyon ve cari açık verilerinin yön belirleyici olacağını ifade ediyor.

İşte, 9 Ekim 2025 tarihinde döviz kurlarında izlenen son rakamlar…

ABD Doları

Alış: 41,70 TL

Satış: 41,73 TL

Euro

Alış: 48,69 TL

Satış: 48,75 TL

Sterlin

Alış: 55,98 TL

Satış: 56,26 TL