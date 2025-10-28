Altında Düşüş Devam Edecek Mi?

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 5.503 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 9.611 TL’den alıcı buldu. Uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.074 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Uzmanlar, 4.000 dolar seviyesinin altın için güçlü bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Memiş, FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini, bu karar öncesinde altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme görülebileceğini kaydetti. Faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğini vurguladı.

Kısa vadede gram altının 5.500-6.000 TL bandında dalgalanabileceğini aktaran Memiş, ons altının 4.050-4.100 dolar aralığında hareket edebileceğini, bu seviyelerin altına inmesi durumunda 3.970-3.950 dolar destek seviyelerinin takip edileceğini söyledi.

HSBC Global Investment Research’ün yayımladığı rapora göre altın fiyatlarının 2025’te ons başına ortalama 4.600 dolar civarında olması, 2026 başında ise 5.000 dolar seviyesine yaklaşması öngörülüyor. Raporda, Asya merkez bankalarının altın talebinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü destek sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

Yatırımcılar, kısa vadeli dalgalanmalar için ons altın fiyatlarını takip ederken, FED’in faiz kararının piyasalar üzerindeki etkisi belirleyici olacak.