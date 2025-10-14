Çarşamba, Ekim 15, 2025

Amazon Prime Türkiye Ücretleri Yüzde 40 Zamlandı

Amazon Prime Türkiye, iki yıl aradan sonra abonelik ücretine yüzde 40 zam yaptı. Artık Prime üyeleri aylık 69,90 TL ödeyerek hızlı teslimat, özel indirim, Prime Video ve Prime Gaming ayrıcalıklarından yararlanacak.
Amazon Türkiye, Prime abonelik ücretinde yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Şirketin resmi internet sitesinde duyurduğu değişikliğe göre Prime üyeliği artık aylık 69,90 TL olarak ücretlendirilecek.

Daha önce 49,90 TL olan Prime aboneliği, yapılan yüzde 40’lık artışla 20 TL yükselmiş oldu. Böylece kullanıcılar, Ekim 2025 itibarıyla Amazon Prime hizmetlerinden yararlanmak için her ay 69,90 TL ödeyecek.

Amazon Prime aboneleri, alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat, özel indirimler ve kampanyalardan öncelikli faydalanma hakkına sahip. Ayrıca Prime Video ile geniş film ve dizi arşivine erişim, Prime Gaming ile de oyun içi içerikler ve ücretsiz oyunlar kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Son Zam 2023’te Yapılmıştı

Amazon Prime Türkiye, son olarak Nisan 2023’te fiyat değişikliğine gitmiş ve üyelik bedelini 39 TL’den 49,90 TL’ye yükseltmişti. İki yıl aradan sonra yapılan bu yeni düzenleme, yüzde 40 oranındaki artışla Prime abonelik ücretini 69,90 TL seviyesine taşıdı.

