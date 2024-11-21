Amazon Türkiye’nin “Gülümseten Kasım” kampanyası boyunca evcil hayvan sahiplerine avantajlı fiyatlarla ürünler sunulmaya devam edecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım’a kadar devam edecek kampanya boyunca evcil hayvan ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerde avantajlı indirimler kullanıcıları bekliyor.

İşte Amazon İndiriminde Öne Çıkanlar

Evcil hayvan kategorisinde öne çıkan bazı ürünler arasında “Royal Canin Medium Kuru Köpek Maması Yetişkin 15 Kg”, “Ever Clean Multicrystal Kedi Kumu 6 L”, “Trixie Kedi Tırnak Makası 8 Cm”, “Otomatik Temizlenen Kedi Köpek Tarağı”, “Monnhein Mama ve Su Evcil Hayvan Beslenme Matı”, “Herniks Doğal Kedi Otlu ve Zilli Toplu Kedi Tırmalama Kartonları”, “Miapet Hazneli Kedi-Köpek Mama Ve Su Kabı Seti”, “Ahşap İpli Kedi Oyuncağı Topu Kedi Tırmalaması”, “Chuckit! Ultra Ball Small 2’li Paket” ve “Tower of Tracks Toplu Yuvarlak Kedi Oyuncağı 24×13 cm” yer alıyor.