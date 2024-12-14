Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara su zammını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, “su+atık su bedeli” yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL olarak belirlendi. Metreküp bazında ise suyun yeni fiyatı 1 dolar oldu.

Ankara Su Zammı Vatandaşları üzecek

Yeni tarifede sosyal yardım alan vatandaşlar, 10 metreküpe kadar olan kullanımları için metreküp başına 1 TL ödeme avantajından faydalanmaya devam edecek. Şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencileri için yüzde 50 indirim uygulaması devam edecek.