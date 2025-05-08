Aracı Kurumların 2025 Model Portföylerinde En Çok Hangi Hisse Önerileri Var?

2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye’deki aracı kurumların yatırımcılara yönelik hisse öneri listeleri de güncellendi. ForInvest Haber’in yaptığı kapsamlı analiz, 30 farklı aracı kurumun model portföyleri üzerinden gerçekleştirildi. Verilere göre yatırım kuruluşlarının büyük bölümü Türk Hava Yolları’nı (THYAO) portföylerine dahil etti.

THYAO En Çok Tercih Edilen Hisse Oldu

Analiz edilen portföylerde, 23 aracı kurumun Türk Hava Yolları hisselerine yer verdiği tespit edildi. THYAO’nun ardından 21 portföyde önerilen Turkcell gelirken, Aselsan 17, BİM 16 ve Migros 15 portföyde yer alarak yatırımcıların dikkatini çeken diğer hisseler arasında öne çıktı.

İlk 10’da Bankacılık ve Perakende Hisseleri Dikkat Çekiyor

Garanti BBVA 14 portföyle listede üst sıralarda yer alırken, onu Ford Otosan (13), Akbank (11) ve Mavi Giyim (10) izledi. Sabancı Holding ile Emlak Konut GYO, 9’ar kurumun tercihleri arasında yer alırken; Koç Holding, TAV Havalimanları ve Yapı Kredi Bankası (YKB) 8’er portföyle öne çıkan diğer şirketler oldu.

Çimsa, Pegasus ve TSKB 7’şer kez önerilen hisseler arasında bulunurken; Enka İnşaat, Türkiye İş Bankası (C grubu hissesi) ve Kardemir D ise 6 farklı model portföyde kendilerine yer buldu.

Ortalama Hedef Fiyatlarda da THY Başta

Aracı kurumların hedef fiyat projeksiyonlarına göre, Türk Hava Yolları hisseleri için belirlenen ortalama hedef fiyat 466,64 TL ile listenin zirvesinde yer aldı. Diğer öne çıkan hisseler için hesaplanan ortalama hedef fiyatlar ise şu şekilde sıralandı: