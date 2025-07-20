Araçlarda ÖTV Oranı Açıklandı: Hibrit ve Benzinli Araçlarda Vergi Değişikliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ekonomiye yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanun ile birlikte otomobil segmentlerinde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişiklik gösterecek.

Yasa kapsamında, özellikle fosil yakıt kullanan binek otomobiller ile hibrit araçların ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında güncelleme yapıldı. Cumhurbaşkanı, belirlenen sınırlar içinde kalmak kaydıyla binek otomobillerin motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleme yetkisine sahip oldu.

Yeni düzenlemeye göre içten yanmalı motoru bulunan ve silindir hacmi 1600 cm³’ü aşmayan araçlarda, ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan modellerde vergi oranı yüzde 80 olarak sabitlendi. Hibrit araçlarda ise motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW’ın üzerinde olan araçlar için ÖTV oranı yine yüzde 80 olarak uygulamaya konacak.

Daha güçlü hibrit araçlarda ise vergi oranı yükseldi. Elektrik motor gücü 100 kW’ı aşan ve motor silindir hacmi 2500 cm³’ün üzerinde olan hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 150 olarak belirlendi.

Yeni ÖTV oranları Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra sıfır araç fiyatlarına yansıyacak. Ayrıca kamyonet kategorisinde yer alan arazi taşıtlarının ÖTV oranları da yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, Ford Ranger, SsangYong Musso Grand, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok gibi modellerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak.

Örneğin; Ford Ranger’ın fiyatı 2 milyon 960 bin TL’den 4 milyon 269 bin TL’ye yükselirken, Toyota Hilux 2 milyon 114 bin TL’den 3 milyon 49 bin TL’ye çıktı. Benzer şekilde SsangYong Musso Grand ve Volkswagen Amarok modellerinin fiyatlarında da önemli artışlar kaydedildi.