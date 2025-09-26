ASELSAN, Piyasa Değeri 1 Trilyon TL’yi Aştı

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, Borsa İstanbul’daki paylarıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirket, piyasa değeri 1 trilyon TL’yi aşan ilk firma olarak yatırımcıların odak noktası haline geldi.

ASELSAN, ihracata dayalı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürürken, 2024 yılında başlattığı “AselsaneXt” programı sayesinde büyüme ivmesini güçlendirdi. Şirket, 2030 hedefi doğrultusunda dünya genelinde savunma sanayisinin ilk 30 kuruluşu arasında yer almayı planlıyor.

Finansal performans açısından ASELSAN bu yılın ilk yarısında gelirlerini yüzde 11 artırarak 53,7 milyar TL’ye yükseltti. Net kârı ise yüzde 30 artışla 6,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, şirketin sürdürülebilir büyüme ve güçlü yatırım potansiyelini ortaya koyuyor.

Hisse değerine bakıldığında, ASELSAN payları 2024 başında 72,50 TL seviyesindeyken, yıl boyunca süren yükseliş trendi ile bugün 220,80 TL’ye ulaştı. Dolar bazında yatırımcısına yüzde 247 kazanç sağladı.