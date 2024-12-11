Asgari ücret tespit komisyonu dün Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ilk kez bir araya geldi. Yapılan görüşmeler ile birlikte asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atılırken milyonlarca kişi asgari ücretin ne zaman belirleneceğinin sorusunun yanıtını arıyor.

2025 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeri tutarın enflasyona göre işçileri koruması ve mevcut kaybın giderilmesi en büyük beklenti. Gündemde %20 ile %45 arasında değişen oranlar ön plana tutulurken ekonomi uzmanları özellikle %40 seviyelerine ulaşılabileceğini düşünmüyor.

2025 Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?

Asgari ücret ile ilgili gündeme gelen gelişmeler de komisyon üyelerinden herhangi bir rakam ya da oran paylaşımı yapılmadı. Bu nedenle toplantılarda hangi tutar üzerinden pazarlıkların başladığı bilinmiyor. Ancak ekonomi uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler ve kulislerden gelen bilgiler pazarlıkların %20 ile 25 arasında başlayan bir orandan başladığı belirtiliyor.

İşçi kesimi %40 ve 45 oranlarına kadar zam beklerken işveren kesiminin beklentisi %25 oranlarında bir zammın yapılması. Ancak enflasyonist ortamda özellikle mevcut asgari ücretin çok ciddi oranda değer kaybetmesi nedeniyle %20 ve 25 oranlarındaki bir zammın ancak bu erimeyi telafi edeceği ve 2025 yılı için asgari ücretle çalışanlara herhangi bir avantaj sunamayacağı belirtiliyor.

Asgari ücret için kritik ikinci toplantı 16 Aralık tarihinde yapılacak. Bu toplantıdan olası bir sonuç çıkması mümkün olduğu gibi uzlaşının sağlanamaması lazım ha taraflar üçüncü toplantı için bir kez daha ileri bir tarih toplantı tarihi belirleyecek.