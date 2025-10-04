Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Büyük Kayıp: Enflasyon Maaşları Nasıl Eritti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, milyonlarca çalışan ve emekli için alım gücündeki kaybı bir kez daha gündeme getirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun’un paylaştığı tablo hem asgari ücretlilerin hem de emeklilerin maaşlarında son aylarda yaşanan değer kaybını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 oldu. Bu oranlarla birlikte ekim ayında kira artış oranı da yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Asgari Ücrette Büyük Erime

2025 yılının başında 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücret, dokuz ay boyunca aynı seviyede kaldı. Bu süreçte maaşın alım gücü ciddi şekilde düştü.

TÜİK verilerine göre (%25,42) asgari ücret 4 bin 480 TL değer kaybederek 17 bin 624 TL seviyesine geriledi.

ENAG’a göre (%44,18) kayıp 6 bin 773 TL’ye ulaştı ve asgari ücretin alım gücü 15 bin 331 TL’ye indi.

Emekli Aylıkları da Geriledi

1 Temmuz 2025’te 16 bin 881 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı da üç ay içinde erime yaşadı.

TÜİK hesaplamasına göre (%7,51) emekli aylığı 1.179 TL azalarak 15 bin 702 TL’ye düştü.

ENAG verileri (%11,16) ise kaybın 1.695 TL olduğunu ve maaşın 15 bin 186 TL’ye gerilediğini gösterdi.