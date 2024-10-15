Türkiye’de bedelli askerlik sistemine geçilmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretleri de gündemde yer almaya başladı. Başlangıçta düşük olan bedelli askerlik ücretleri her yıl değerleme oranında artarak yüksek seviyelere ulaştı. 2024 yılı itibariyle 217 bin TL olan bedelli askerlik ücretinin 2025 yılının ilk 6 ayında kaç para olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Yapılan hesaplamalar ve güncel ekonomik veriler kapsamında 2025’teki bedelli askerlik ücreti de ortalama olarak ortaya çıkmaya başladı.

2025’te Bedelli Askerlik Ücreti Kaç Para Olacak?

Bedelli askerlik ücreti enflasyon oranı ve memur maaş katsayısına endekse göre hesaplanıyor. 2024 yılındaki yüksek enflasyonun devam etmesi, bedelli askerlik ücretinin de artmasına neden olacak. 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücretleri için yapılan hesaplamalarda 242 bin 55 TL’lik bir sonuca ulaşılmış durumda.

Asgari ücretin artmasında Temmuz 2024 döneminde yüzde 19,31’lik memur zammı yapılmıştı. Böylece 2024’ün ikinci ayı itibariyle asgari ücret 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti. Hükümete yakın kaynaklarda yer alna yeni haberlerde 6 aylık enflasyon ve memur zam oranı ile birlikte asgari ücrette 25 bin TL’ye yakın artış yapılacak.