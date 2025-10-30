Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Kapıda

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında gerçekleşen artışın ardından, benzinde de zam beklentisi gündemde. Petrol piyasasındaki gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarındaki yükselişin benzin fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Resmi tatil nedeniyle bugün herhangi bir fiyat değişikliği açıklanmazken, zammın yarın netlik kazanması bekleniyor. Uzmanlar, motorindeki son artışın ardından benzinin litre fiyatına bugün 85 kuruşluk bir yükselişin yansıyabileceğini belirtiyor.

Akaryakıt fiyatları Türkiye’nin farklı şehirlerinde de farklı seviyelerde seyrediyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 52,34 TL, motorin ise 55,44 TL olarak kaydedildi. Anadolu Yakası’nda benzin 52,18 TL, motorin 55,31 TL’den satışa sunuluyor. Ankara’da benzin 53,17 TL, motorin 56,46 TL, İzmir’de ise benzin 53,52 TL, motorin 56,77 TL seviyelerinde bulunuyor. LPG fiyatları ise şehirler arasında 27 TL civarında değişiyor.