BMW Temmuz 2025 Fiyat Listesini Açıkladı

Alman otomotiv devi BMW, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’de geçerli yeni fiyat listesini duyurdu. Markanın tüm modellerine zam gelirken, fiyat artışları lüks otomobil piyasasındaki yükseliş eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haziran ayına kıyasla hemen her modelde 100 bin TL’den başlayan zamlar dikkat çekerken, giriş seviyesi kompakt modellerden amiral gemisi elektrikli SUV’lara kadar tüm segmentlerde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

En Uygun BMW 3 Milyon TL’yi Geçti

Güncellenen listeye göre BMW’nin en uygun fiyatlı modeli olan Yeni 1 Serisi’nin başlangıç fiyatı Temmuz ayında 3 milyon 135 bin TL oldu. Aynı modelin M Sport donanımlı versiyonu ise 3 milyon 368 bin TL’yi buluyor. Kompakt sınıftaki diğer temsilci 2 Serisi’nin fiyatları da 3 milyon 295 bin TL’den başlayarak donanım ve gövde tipine göre 3 milyon 600 bin TL’yi aşıyor.

Orta Segmentte 3 Serisi 4,4 Milyon TL’den Başlıyor

BMW’nin efsanevi spor sedanı 3 Serisi, yeni fiyat listesinde 4 milyon 396 bin TL’den satışa sunuluyor. M Sport donanımlı versiyonun fiyatı ise 4 milyon 761 bin TL seviyesine çıkıyor. Dizel motorlu ve xDrive Touring versiyon tercih edildiğinde bu rakam 7,5 milyon TL’ye kadar yükseliyor.

Premium orta üst sınıfın temsilcisi BMW 5 Serisi’nin hibrit motorlu sedan versiyonu, 6 milyon 586 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Dizel hibrit xDrive Sedan almak isteyenler ise en az 8 milyon 942 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda. Lüksün zirvesi olarak görülen BMW 7 Serisi’nde ise fiyatlar 18 milyon TL’nin üzerine tırmanmış durumda.

Lüks Spor Modeller 18 Milyon TL’den Başlıyor

BMW 8 Serisi Coupe, Cabrio ve Gran Coupe seçenekleriyle lüks ve sportifliği bir arada sunmaya devam ediyor. Temmuz fiyatlarına göre bu seride fiyatlar 18 milyon 600 bin TL’den başlıyor, donanım ve gövde tipine göre 19 milyon TL sınırını zorluyor.

SUV Segmentinde Artış Daha da Fazla

Markanın popüler SUV modellerinden X1, X2 ve X3’te de kayda değer artışlar gözlemlendi. Yeni X1’in giriş versiyonu 4 milyon TL’yi aşarken, X2’nin M Sport donanımlı versiyonu 4 milyon 432 bin TL’den satılıyor.

Orta boy SUV X3, 7 milyon TL seviyesini geçerken, büyük SUV X7 ise 29 milyon TL’ye dayandı.

Elektrikli Modellerde de Fiyatlar Tırmandı

BMW’nin tam elektrikli i Serisi modellerinde de zam dalgası hissediliyor.

Elektrikli Gran Coupe i4, 4 milyon 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, tamamen elektrikli i5’in fiyatı 5,5 milyon TL’den başlıyor ve donanıma göre 7,9 milyon TL’ye kadar çıkıyor. BMW’nin amiral gemisi elektrikli SUV’u iX ise 7,9 milyon TL’den başlayan fiyat etiketine sahip.