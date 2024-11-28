Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, hükümete olan yakınlığı ile bilindiğinden dolayı yaptığı açıklamalar sosyal medyada ve Türkiye’de gündem oldu. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Cem Küçük, burada Türkiye’nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücretle İlgili Konuşulan Ne?

Asgari ücret ile ilgili uzun zamandan beri Türkiye’de farklı rakamlar ve oranlar konuşulurken Cem Küçük açıklamasında beklentilerin üzerine çıkacak bir askeri ücreti beklediğini söyledi. Bugüne kadarki yapılan açıklamalarda asgari ücretin 22.000 TL ve 23.000 TL’ye bandında olacağı konuşuluyordu.

Ancak Cem Küçük, asgari ücretli ve emeklilerin durumunun kötü olmasından dolayı AK Parti’nin geleceğe yönelik olarak bir adım atacağını ve bu nedenle hem asgari ücretin hem de emekli maaşlarının beklentilerin üzerine çıkacak bir seviyeye ulaştırılacağını söyledi. AK Parti’nin asgari ücret ve emekli maaşlarına zam yapmaması ve beklentilerin karşılanmaması halinde vatandaşların bu durumu unutmayacağının üzerine vurgu yapan Küçük, bir sonraki seçimlerde AK Parti’nin risk almak istememesi nedeniyle bu konuda cömert davranabileceğine dikkat çekti.

İşte Cem Küçük’ün Asgari Ücret Açıklaması

Cem Küçük’ün açıklamalarına göre asgari ücret yeni yılda 24 bin TL ve 25 bin TL bandı arasında olacak. Cem Küçük’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle; “Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin – 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. Ancak 25 bin olacağına emin değilim”