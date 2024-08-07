Türkiye’de Çinli araçların popülerlik kazanması üreticileri fabrika konusunda teşvik ediyor. Türkiye’de hükümetin de desteği ile BYD’nin fabrika için yatırım yapması Çin’de büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise benzer bir hamle Chery’den geliyor. Hem Türkiye’deki kullanıcılar hem de Avrupa’ya açılabilmek adına Türkiye’yi tercih eden Chery, iki il arasında kararsız kaldı. Bu iki il arasından yapılacak seçim ile yatırım ve planlamalara geçiş yapılacak.

Chery Ya Manisa’da Ya Samsun’da olacak

Chery’nin yatırım için düşündüğü iki il Manisa ve Samsun oldu. İki ilden birisini seçecek olan Chery, burada yapacağı yatırımlar ile fabrikasını kuracak. Türkiye’de önemli bir büyüme yakalayan marka, son düzenlemelerden etkilenmeden satışlarını sürdürüyor. Ankara ile yakın temasta olan şirket yöneticilerinin kısa süre içerisinde resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Şirketin BYD’de olduğu gibi Chery modellerinde özel imtiyazlar istediği de kaynaklardan gelen bilgiler arasında.

Chery’nin ardından MG’nin de benzer bir hamlede bulunması bekleniyor.