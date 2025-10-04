Çiftçilere 349 Milyon TL’lik Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemelerinin dün hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, toplam 349 milyon TL tutarındaki ödemelerin çeşitli destek kalemleri üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ödemeler farklı tarımsal faaliyetleri kapsayan destek programları çerçevesinde dağıtıldı. Buna göre İpek Böceği Yetiştiriciliği Desteği için 168 milyon TL, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 100 milyon TL, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği için 74 milyon TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği için 3,5 milyon TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği için 1,1 milyon TL, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 957 bin TL ve Mazot-Gübre Desteği için 481 bin TL ödenek ayrıldı.

Bakan Yumaklı dün yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini destekleyerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bugün hesaplara aktarılacak ödemelerin tarımsal üretime katkı sağlamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödemeler kapsamında çiftçilerin destek hesaplarına yatırımların hızlı ve düzenli bir şekilde ulaştırılması planlanıyor. Bakanlık, ödeme süreçlerini yakından takip ederek çiftçilerin herhangi bir gecikme yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.