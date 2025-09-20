Cumartesi, Eylül 20, 2025

Çiftçilere 4,5 Milyar Liralık Destekleme Ödemesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, buzağı, süt, sulama ve kırsal kalkınma yatırımlarını kapsayan 4,5 milyar liralık destek ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktarıyor.
11 saat önce
Çiftçilere 4,5 Milyar Liralık Destekleme Ödemesi Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik toplam 4 milyar 540 milyon 555 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada üretimin sürdürülebilirliği için üreticilere desteğin aralıksız devam edeceğini belirterek, tarımsal destek ödemelerinin planlanan takvim çerçevesinde çiftçilere ulaştırılacağını ifade etti.

Desteklerin Kalemlere Göre Dağılımı

Bakanlığın açıkladığı verilere göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

Buzağı Desteği: 2 milyar 713 milyon 572 bin TL

Süt Desteği: 1 milyar 388 milyon 478 bin TL

Bireysel Sulama Sistemleri: 193 milyon 550 bin TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 161 milyon 282 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 68 milyon 629 bin TL

Malak Desteği: 15 milyon 41 bin TL

Ödeme Takvimi

Destek ödemelerinden buzağı ve süt desteği alan üreticiler için aktarım tarihleri kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre belirlendi.

TCKN sonu 4, 6, 8 ve VKN sonu 1-3-4-5-6-7-8-9 olan çiftçiler, 19 Eylül 2025 saat 18.00’den sonra ödemelerini alabilecek.

TCKN sonu 0, 2 ve VKN sonu 0-2 olan çiftçiler için ödeme tarihi ise 26 Eylül 2025 saat 18.00’den sonra olarak planlandı.

Buzağı ve süt desteği dışındaki tüm kalemler ise tek seferde 19 Eylül 2025’te çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

