Citi Altın Tahminini Değiştirdi

Küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrilirken, ABD merkezli yatırım bankası Citi dikkat çekici bir rapor yayımladı. Banka, önümüzdeki üç ay içinde altının ons fiyatı için beklentisini 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti.

Citi’nin değerlendirmesinde, ABD istihdam piyasasındaki zayıflama, ticaret tarifelerinin büyüme üzerinde yarattığı baskılar ve küresel belirsizlikler kısa vadede altını destekleyen faktörler arasında gösterildi. Raporda ayrıca, ABD’nin artan bütçe açıkları, doların rezerv para statüsüne yönelik endişeler ve Fed’in bağımsızlığına dair tartışmaların da yapısal riskler olarak öne çıktığı ifade edildi.

Banka, temel senaryoda (yaklaşık yüzde 60 olasılıkla) altının ons bazında 3.800 dolara ulaşarak yeni rekor seviyeler görebileceğini öngörüyor.

Ancak 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla ekonomik toparlanma sinyallerinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcıların altından çıkış yapabileceği ve fiyatların geri çekilebileceği belirtiliyor.

Stagflasyon Riski 4.000 Doları Gündeme Getiriyor

Citi raporunda, ABD ekonomisinde stagflasyon veya sert bir yavaşlama yaşanması halinde altının çok daha hızlı değer kazanabileceği vurgulandı.

Bu senaryoda Fed’in agresif faiz indirimlerine gitmesi ve yatırım talebinin artmasıyla ons fiyatının 4.000 dolara kadar yükselebileceği kaydedildi.

Buna karşılık, ticaret anlaşmazlıklarında ilerleme sağlanması, jeopolitik risklerin hafiflemesi ve ABD ekonomisinin dirençli kalması durumunda altının 3.400 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği ihtimaline de dikkat çekildi.

Son dönemde Fed’in çeyrek puanlık faiz indirimi sonrasında altının rekor seviyelere yükseldiğini hatırlatan Citi, piyasaların önümüzdeki aylarda kritik dalgalanmalara sahne olabileceği değerlendirmesinde bulundu.