Disney+, Abonelik Fiyatlarına Yeni Zam Getiriyor: İşte Güncel Tutarlar

Disney, 21 Ekim 2025 itibarıyla ABD’deki Disney+ abonelik ücretlerinde yeni bir zam uygulayacağını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre reklamlı paket aylık 11,99 dolara yükselecek. Reklamsız Premium paket ise 18,99 dolar olacak.

Açıklanan artışlar yalnızca aylık seçeneklerle sınırlı kalmayacak. Yıllık Premium plan 30 dolarlık yükselişle 189,99 dolara çıkacak. Disney’in Hulu ve ESPN içeriklerini de kapsayan paketlerinde de benzer oranlarda zam yapılacağı ifade edildi.

Şirket yetkilileri, fiyat güncellemesinin platformun sürdürülebilirliği ve kârlılığını artırma hedefiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Son üç yıldır düzenli olarak fiyat artışına giden Disney, bu adımla aynı politikasını sürdürmüş oldu.

Zam kararı, ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel’ın programının platformdan kaldırılmasıyla gündeme gelen tartışmaların hemen ardından duyuruldu.