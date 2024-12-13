Türkiye’de uzun zamandan beri baskı altında tutulan ve artmaması için özel bir çalışmanın gerçekleştirildiği dolarda 35 TL seviyeleri test edilmeye başlandı. 13 Aralık cuma günü itibariyle doların kaç para olduğu merak edilirken işlemlerin başlaması ile birlikte dolar ve euro’da son rakamlar ortaya çıktı.

İşte 13 Aralık Dolar Fiyatı

Serbest piyasada dolar bugün 34,95 TL’den işlem görmeye başladı. 35 TL’ye çok az bir seviyenin kaldığı dolarda bir haftadan beri arka arkaya yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Euro ise küçük bir sıçrama yaparak 36,60 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı.