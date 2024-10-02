Ekim ayına girilmesiyle birlikte kira yenilemesi yapacaklar ekim ayı kira artış oranını araştırmaya başladı. Ekim ayında yapılacak kira yenilemelerinde, ekim ayında uygulanacak kira artış oranı geçerli olacak. Bu oran, maksimum limitleri belirlediği gibi kiracıların haklarının korunması adına yenilemelerde üst sınırı belirliyor. Ancak karşılıklı anlaşmalar ile birlikte daha az bir oranda da anlaşma yapılabilir. Peki, kira artış oranı kira artış oranı belli oldu mu?

Kira Artış Oranı Ne Kadar Olacak?

Ekim ayında kira artış oranının yüzde 60 seviyelerinde olması bekleniyor. 3 Ekim Perşembe günü TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu oran belli olacak. Uzmanların tahminlerinde yüzde 60 seviyesine dikkat çekildi. Kira zamlarında 12 aylık enflasyon rakamlarına göre durum belirleniyor. Bu nedenle de eylül ayı verilerinin açıklanmasının ardından kira artış oranı da ortaya çıkacak. TÜFE ağustosta yüzde 2,47 artarak yıllık yüzde 51,97 olmuştu. 12 aylık TÜFE ise yüzde 64,91 olarak açıklanmıştı. Bu nedenle eylül ayında yapılan kira artışlarında maksimum oran yüzde 64,91 olmuştu.