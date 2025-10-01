Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Kış Öncesi Düzenleme Gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşan kış öncesinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bayraktar, vatandaşların merak ettiği zam konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Habertürk yayınına katılan Bakan Bayraktar, Hazine üzerinde doğal gaz ve elektrik alanında ciddi bir yük bulunduğunu belirterek, fiyat artışı yapılmayacağını açıkladı. Bayraktar, ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlara destek verilmesinin planlandığını ifade etti.

Bakan, doğal gaz ve elektriğin vatandaşlara mevcut koşullarda destek kapsamında sunulduğunu ve özellikle dar gelirli veya sabit gelirli grupların bu destekten faydalanacağını kaydetti. Ayrıca destek başvurularının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla inceleneceğini ve uygun görülen kişilerin gruplandırılacağını söyledi.

Bayraktar, yeni yıl öncesi uygulamanın detaylarının netleşeceğini ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.