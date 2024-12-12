Seçim öncesinde Donald Trump’ı desteklemesiyle öne çıkan Elon Musk, seçimden istediği sonucun alınmasını sağladı. Trump’ın seçilmesinin ardından ülke için önemli görevlerde de yer almaya başlayan Elon Musk’ın serveti de artışa geçti. Son rakamlara göre dünyanın en zengin 500 kişinin toplam serveti tarihte ilk kez 10 trilyon doların üzerine çıktı.

Elon Musk’ın Serveti Ne Kadar?

Son açıklanan rakamlara göre Elon Musk’ın serveti 400 milyar dolar. 1 günlük 62,8 milyar dolarlık servet artışı yakalayan ünlü isim, bu konuda çıtayı oldukça yükseğe çekti. Artışta en önemli etkenlerden birisi SpaceX ve Tesla hisseleri oldu. Tesla hisseleri, Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Elon Musk’ın da böylece serveti 447 milyar dolara ulaştı. 2024 yılının ilk gününden itibaren günümüze kadarki süreçte Elon Musk’ın serveti 219 milyar dolar arttı. Tesla hisselerindeki artış ise yüzde 71 oldu.