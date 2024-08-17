Arka arkaya gelen kamu zamları ile birlikte hükümetin aylık maaş maliyeti yükseldi. Emekli ve çalışanlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öne sürülürken yapılan açıklamalar şimdiden tepki çekmeye başladı. Öyle ki bundan sonraki süreçte emekli ve çalışanlar için zam oranı yüzde 20’yi aşmayacak.

2025 Yılında Zam Sınırı Uygulamaya Alınacak

Açıklamalara göre yeni düzenleme 2025 itibariyle yürürlüğe alınacak. Ayrıca kaynaklarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yabancı yatırımcılara yaptığı sunumlarda da maksimum yüzde 20 oranında zammı ifade ettiği belirtildi. Londra’da gerçekleştirilen bu toplantıda ülke ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğine dair bilgilere yer verildi. Asgari ücret ve emekli maaşına yapılacak zamlarla ilgili sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın yüzde 20’i aşmayacak şekilde artışa gidileceğini söylediği ifade edildi.

Zamlar için 2025 yılında limit getirilmesinin en önemli nedeni ise 2024 yılında yapılan zamların yüksek oranda olması oldu. Çalışan ve emeklilerin yıl sonu enflasyon fark beklentisinin de karşılanmayacağı bu açıklamalar ile ortaya çıkarken enflasyonda kalıcı düşüş yaşanması ve maaşlarda sınırlı artış ile birlikte dengenin kurulmak istendiği de görüldü.

2025 Ocak Asgari Ücret Kaç Para Olacak?

Maksimum yüzde 20 zam iddiaları geçerlilik kazanırsa asgari ücret 2025 Ocak ayı için 3400 TL seviyesinde bir artış uygulanacak. Bu zam sonrasında ise asgari ücret 20402 TL olacak.