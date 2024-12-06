Türkiye’de emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmasının yanı sıra yarı yarıya olan bir düşüş olması, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasına neden olmuştu. 10.000 TL olarak açıklanan en düşük emekli maaşı, yaşanan bu gelişmelerin ardından arttırılarak 12.500 TL yapılmıştı. Alınan bu karar sonrasında gözler Ocak ayında yapılacak zamlara çevrildi.

Kök maaştaki sorunlar çözülmediğinden dolayı 2025 yılında da en düşük emekli maaşı çok düşük rakamlarda kalacak. Bu nedenle de 2025 Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi ve seyyanen zam ile arttırılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin maaşını belirleyecek olan bu zam kararına gözler çevrilmiş durumda. Konu ile ilgili gündeme gelen son bilgilerde ise seyyanen zam ile ilgili önümüzdeki günlerde kesin bir kararın alınacağı belirtildi. Uzmanlar ise emekli maaşı için yapılacak zamda rakamları konuşmaya başladı.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Zamlanacak?

En düşük emekli maaşına yönelik yapılacak zam hakkında hükümetten ilk açıklama geçtiğimiz gün geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda emeklilerin durumuna yönelik sürecin takip edildiği ve düşük kalacak olan maaşlar için bir zammın yapılacağı belirtildi. Hem çalışan hem de emekliler için hükümetin ilk günden itibaren ana hedefinin enflasyona karşı vatandaşları korumak olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, 2025 yılında da bu doğrultuda yeni kararların alınacağını ilk kez açıkladı. En düşük emekli maaşı için çalışma yapılacağını belirten Cevdet Yılmaz, seyyanen zam sinyalini verirken bu konu ile ilgili hiçbir detay ve oran paylaşmadı.

Kulislerden gelen bilgilerde ise seyyanen zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 15.000 TL seviyesine çıkarılacağı konuşuluyor. Bu durum kesinlikle taşımıyor olsa da, kulislerden gelen bilgiler de seyyanen zam ile birlikte hem de çok emekli maaşında bir artışa gidilecek olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl bir buçuk bin TL seviyesinde yapılan zam, yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl daha fazla arttırılacak ve 15.000 TL seviyesine çıkarılmış olacak.