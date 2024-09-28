Türkiye zeytin üretiminde önde gelen ülkelerden biri olsa da yüksek enflasyon ve maliyetler nedeniyle zeytinyağı fiyatları son yıllarda çok yüksek oranda artış kaydetti. Litre fiyatları 250-300 TL bandına ulaşan zeytinyağı için en ucuz zeytinyağı satan marketler de radara girmiş durumda. Zeytinyağı tüketmek ve ekonomik bir alışveriş yapmak isteyenler için marketlerdeki son etiketler belli oldu.

En Ucuz Zeytinyağı Hangi Markette Satılıyor?

Son açıklanan kampanyalar ve fiyatlar kapsamında marketlerde satışı yapılan zeytinyağı markaları ve zeytinyağı fiyatları şöyle;