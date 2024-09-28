Türkiye zeytin üretiminde önde gelen ülkelerden biri olsa da yüksek enflasyon ve maliyetler nedeniyle zeytinyağı fiyatları son yıllarda çok yüksek oranda artış kaydetti. Litre fiyatları 250-300 TL bandına ulaşan zeytinyağı için en ucuz zeytinyağı satan marketler de radara girmiş durumda. Zeytinyağı tüketmek ve ekonomik bir alışveriş yapmak isteyenler için marketlerdeki son etiketler belli oldu.
En Ucuz Zeytinyağı Hangi Markette Satılıyor?
Son açıklanan kampanyalar ve fiyatlar kapsamında marketlerde satışı yapılan zeytinyağı markaları ve zeytinyağı fiyatları şöyle;
- Migros Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 Litre: 790 TL
- Migros Tariş Rıvıera Zeytinyağı 2 Litre: 640 TL
- A101 Yudum Yalın Egemden Zeytinyağı Sızma 1 Litre: 399 TL
- A101 Zeo Riviera Zeytinyağı 2 Litre: 445 TL
- A101 Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Litre: 329 TL
- Tarım Kredi 1 litre Anadolu Sızma Zeytinyağı : 275 TL
- Tarım Kredi Birlik Naturel Sızma 5 litre Zeytinyağı : 1710 TL
- BİM Sırım 2 litre Riviera Zeytinyağı : 415 TL