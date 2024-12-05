Türkiye’de sosyal medyada büyük ilgi gören ve tepki çeken esnafa konum paylaşımı vergisi geliyor iddiaları kısa sürede tartışma konusu oldu. İddialarda konum bilgilerini internetten paylaşan esnaflar için yeni bir verginin getirileceği ifade edilmişti. Harita sistemlerinde işletmelerin bulunması için çok önemli olan konum paylaşımında 1750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında değişen oranlarda vergi ödemesi öngörüldüğü belirtilmişti. Bu iddialar sonrasında ise hükümetten açıklama ve düzeltme geldi. Esnafa konum paylaşımı vergisi geliyor mu? İddialar gerçek mi?

İşte Esnafa Konum Paylaşımı Vergisi Detayları

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Esnafın konum paylaşımına yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını söyleyen Yılmaz, bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etti. Yılmaz’ın açıklamasına göre konuyla ilgili düzenleme Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için yapılacak.

Bu kanunda yapılacak düzenleme sonrasında özel şirketler ve gerçek kişilerin coğrafi vergileri kullanması ve bu konumları paylaşması için ödeme yapması gerekecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alınmasını gerektiren bu çalışmalarda izin yapılmaması halinde çeşitli cezaların getirilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili şöyle denildi; “Düzenlemeyle Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak.”