Çarşamba, Ekim 8, 2025

Son Dakika

Eylül Ayında Tarım Sigortalarından Üreticilere 3,15 Milyar Lira Ödeme Yapıldı 27 dakika ago
Goldman Sachs’tan Çarpıcı Altın Açıklaması: 2026’da Ons Altın 4.900 Dolar Olabilir 1 saat ago
Siber Suç Operasyonunda 567 Şüpheli Yakalandı 2 saat ago
Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma İçin Son Gün Yaklaştı 2 saat ago
Süper Lig’de Milli Ara Sona Eriyor: Maçlar 18 Ekim’de Başlayacak 18 saat ago
Tolgahan Sayışman Oyunculuğu Bıraktı 18 saat ago
Manifest Grubu Hakkında Savcılık 1 Yıla Kadar Hapis İstedi 18 saat ago
Türkiye Bulgaristan Deplasmanında! İşte İki Ülke Arasındaki Maç Geçmişi 19 saat ago
Survivor 2026’nın İlk Yarışmacısı Bayhan Oldu 19 saat ago
11. Yargı Paketi Açıklandı: Cezaevlerinde Tahliyeler Kapıda mı? 19 saat ago

Goldman Sachs’tan Çarpıcı Altın Açıklaması: 2026’da Ons Altın 4.900 Dolar Olabilir

Goldman Sachs, altın piyasasına dair beklentilerini yükseltti ve 2026 yılı Aralık ayı için ons altın fiyatını 4.900 dolar olarak açıkladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Goldman Sachs’tan Çarpıcı Altın Açıklaması: 2026’da Ons Altın 4.900 Dolar Olabilir

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına dair uzun vadeli tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 yılının Aralık ayı için ons altın fiyatını 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Bu artış, merkez bankalarının devam eden alımları ve ETF fonlarına gelen güçlü girişlerle gerekçelendirildi.

Ons altın, haftanın açılışında 3.977,40 dolara çıkarak yeni bir tarihi seviyeye ulaştı. Gün içindeki işlemlerde yüzde 0,34 artış gösteren altın, yıl başından bu yana yüzde 51 civarında değer kazandı.

Goldman Sachs’ın raporunda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceği beklentisi öne çıktı. Faiz indirimleri, getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini artırıyor ve ETF fonlarına yönelik talebi güçlendiriyor.

Raporda ayrıca merkez bankalarının altın alımlarına devam edeceği belirtildi. 2025 yılında merkez bankalarının ortalama 80 ton, 2026 yılında ise yaklaşık 70 ton altın alımı yapması öngörülüyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX