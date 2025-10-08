Goldman Sachs’tan Çarpıcı Altın Açıklaması: 2026’da Ons Altın 4.900 Dolar Olabilir

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına dair uzun vadeli tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 yılının Aralık ayı için ons altın fiyatını 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. Bu artış, merkez bankalarının devam eden alımları ve ETF fonlarına gelen güçlü girişlerle gerekçelendirildi.

Ons altın, haftanın açılışında 3.977,40 dolara çıkarak yeni bir tarihi seviyeye ulaştı. Gün içindeki işlemlerde yüzde 0,34 artış gösteren altın, yıl başından bu yana yüzde 51 civarında değer kazandı.

Goldman Sachs’ın raporunda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştireceği beklentisi öne çıktı. Faiz indirimleri, getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini artırıyor ve ETF fonlarına yönelik talebi güçlendiriyor.

Raporda ayrıca merkez bankalarının altın alımlarına devam edeceği belirtildi. 2025 yılında merkez bankalarının ortalama 80 ton, 2026 yılında ise yaklaşık 70 ton altın alımı yapması öngörülüyor.