Gram Altın 5 Bin TL’yi Geçti: 21 Eylül Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında tarihi seviyeler görülüyor; gram altın 21 Eylül itibarıyla 5 bin TL barajını aşarken, çeyrek ve Cumhuriyet altını da rekor fiyatlara ulaştı.
Özge Tekeli
6 saat önce
Altın piyasasında tarihi seviyeler görülmeye devam ediyor. 21 Eylül Pazar sabahı itibarıyla gram altın satış fiyatı 5 bin TL sınırını aşarak yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Hafta boyunca dalgalı seyir izleyen altın, haftayı rekor seviyelerle kapattı.

21 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları

  • Gram altın: 5.021,91 TL

  • Çeyrek altın: 8.223,00 TL

  • Yarım altın: 16.457,00 TL

  • Tam altın: 32.742,83 TL

  • Cumhuriyet altını: 32.788,00 TL

  • Ons altın: 3.686,07 dolar

Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, yurtiçi altın fiyatlarına doğrudan yansıdı. Gram altının 5 bin TL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle çeyrek ve Cumhuriyet altınında da tarihi seviyeler kaydedildi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, düğün sezonu nedeniyle fiziki altın talebini etkiliyor.

