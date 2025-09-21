Gram Altın 5 Bin TL’yi Geçti: 21 Eylül Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında tarihi seviyeler görülmeye devam ediyor. 21 Eylül Pazar sabahı itibarıyla gram altın satış fiyatı 5 bin TL sınırını aşarak yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Hafta boyunca dalgalı seyir izleyen altın, haftayı rekor seviyelerle kapattı.

21 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 5.021,91 TL

Çeyrek altın: 8.223,00 TL

Yarım altın: 16.457,00 TL

Tam altın: 32.742,83 TL

Cumhuriyet altını: 32.788,00 TL

Ons altın: 3.686,07 dolar

Küresel piyasalarda ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, yurtiçi altın fiyatlarına doğrudan yansıdı. Gram altının 5 bin TL’nin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle çeyrek ve Cumhuriyet altınında da tarihi seviyeler kaydedildi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, düğün sezonu nedeniyle fiziki altın talebini etkiliyor.