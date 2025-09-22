Gram Altın Zirveye Tırmandı: Fiyatlarda Yeni Rekor

Pazartesi, Eylül 22, 2025

Gram altın yeni haftaya tarihi seviyelerle başladı, yatırımcıların gözü piyasalardan gelecek kritik işaretlerde. İşte, 22 Eylül güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında yükseliş eğilimi haftanın ilk gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatındaki artışın etkisiyle gram altın kendi rekorunu yeniledi.

Türkiye’de altının gram fiyatı 22 Eylül 2025 sabahında yüzde 0,4 yükselişle 4.943 lira seviyesinden işlem görüyor.

22 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları

  • Gram altın
    Alış: 4.929 TL
    Satış: 4.929 TL

  • Çeyrek altın
    Alış: 8.030 TL
    Satış: 8.246 TL

  • Cumhuriyet altını
    Alış: 33.330 TL
    Satış: 33.833 TL

  • 22 ayar bilezik (gram)
    Alış: 4.560 TL
    Satış: 4.793 TL

  • Ons altın
    Alış: 3.685 USD
    Satış: 3.686 USD

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı konusunda “güvercin” yaklaşımını sürdürmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasının fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.

