Gram Altın Zirveye Tırmandı: Fiyatlarda Yeni Rekor

Altın piyasasında yükseliş eğilimi haftanın ilk gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatındaki artışın etkisiyle gram altın kendi rekorunu yeniledi.
Türkiye’de altının gram fiyatı 22 Eylül 2025 sabahında yüzde 0,4 yükselişle 4.943 lira seviyesinden işlem görüyor.
22 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları
-
Gram altın
Alış: 4.929 TL
Satış: 4.929 TL
-
Çeyrek altın
Alış: 8.030 TL
Satış: 8.246 TL
-
Cumhuriyet altını
Alış: 33.330 TL
Satış: 33.833 TL
-
22 ayar bilezik (gram)
Alış: 4.560 TL
Satış: 4.793 TL
-
Ons altın
Alış: 3.685 USD
Satış: 3.686 USD
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı konusunda “güvercin” yaklaşımını sürdürmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasının fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.