Gram Altın Zirveye Tırmandı: Fiyatlarda Yeni Rekor

Altın piyasasında yükseliş eğilimi haftanın ilk gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatındaki artışın etkisiyle gram altın kendi rekorunu yeniledi.

Türkiye’de altının gram fiyatı 22 Eylül 2025 sabahında yüzde 0,4 yükselişle 4.943 lira seviyesinden işlem görüyor.

22 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları

Gram altın

Alış: 4.929 TL

Satış: 4.929 TL

Çeyrek altın

Alış: 8.030 TL

Satış: 8.246 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 33.330 TL

Satış: 33.833 TL

22 ayar bilezik (gram)

Alış: 4.560 TL

Satış: 4.793 TL

Ons altın

Alış: 3.685 USD

Satış: 3.686 USD

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı konusunda “güvercin” yaklaşımını sürdürmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasının fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklediğini belirtiyor.