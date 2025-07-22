Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesine Yaklaşıyor

Gümüş, ons bazında yaklaşık 38,90 dolar seviyelerinde işlem görerek son 14 yılın en yüksek değerlerine yaklaşmaya devam ediyor. Zayıf dolar ve düşük ABD Hazine tahvil getirileri, değerli metallere yönelik talebi artırıyor ve piyasada hareketliliğe yol açıyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün saat 15.30’da gerçekleştireceği açıklamaları yakından takip ediyor. Powell’ın mesajları, küresel faiz politikaları ve piyasa beklentileri üzerinde belirleyici rol oynayacak. Bu gelişmelerin, değerli metal fiyatlarında dalgalanmalara neden olması bekleniyor.

Ayrıca ülkeler arasında ABD ile yürütülen ticaret anlaşmalarına ilişkin 1 Ağustos tarihine kadar sürecek görüşmeler de piyasalarda dikkatle izleniyor. Bu süreçteki ilerlemeler, yatırım kararları üzerinde etkili olabilir.

Türkiye piyasalarında ise gram gümüş fiyatı yükseliş trendini koruyor. Güncel veriler, gram gümüşün yaklaşık 50,49 lira seviyesinde işlem gördüğünü gösteriyor. Hem küresel hem de yerel piyasalardaki gelişmeler, gümüş piyasalarının seyrini şekillendirmeye devam ediyor.