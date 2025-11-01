Pazar, Kasım 2, 2025

Son Dakika

Muğlaspor – Elazığspor Maçında Hakem Kadrosu Değişti 7 saat ago
Fatih Ürek’in Yoğun Bakımdaki Durumu Hakkında Demet Akalın’dan Açıklama 7 saat ago
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS Ödüllerinde Aday Gösterildi 7 saat ago
Murat Dalkılıç, 12 Kez Burun Ameliyatı Olma Süreciyle İlgili Konuştu 7 saat ago
Netflix, Squid Game Oyununu Geliştiren Stüdyoyu Kapatıyor 8 saat ago
Ecogreen Enerji Halka Arzı 3 Kasım’da İşlem Görmeye Başlayacak 9 saat ago
Merkez Bankası, Dövizden TL’ye Dönüşüm Desteğini 6 Ay Uzattı 10 saat ago
Beşiktaş Camiasının Acı Kaybı: Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti 11 saat ago
Yasemin Yazıcı, Yerli “Doc” Uyarlamasının Kadrosuna Katıldı 11 saat ago
Engin Çağlar Motor Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti 12 saat ago

Ecogreen Enerji Halka Arzı 3 Kasım’da İşlem Görmeye Başlayacak

Ecogreen Enerji Holding’in halka arzı tamamlandı ve payları 3 Kasım’dan itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.
Özge Tekeli
9 saat önce
0 0
Ecogreen Enerji Halka Arzı 3 Kasım’da İşlem Görmeye Başlayacak

Ecogreen Enerji Holding’in halka arz süreci tamamlandı ve hisse senetlerinin borsa işlem tarihi netleşti. Şirket, 22-24 Ekim tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcıların başvurularını aldı.

Halka arzda pay başına 10,40 TL fiyat belirlenirken, 110 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 1,144 milyar TL olarak gerçekleşti. Yatırımcı talebi ise arz edilen payların yaklaşık 8,94 katına ulaştı.

Halka arzın dağılımında farklı yatırımcı grupları arasında yoğun bir talep gözlendi. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylar 4,84 kat, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen paylar 41,31 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar 8,71 kat ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar 2,76 kat talep aldı.

Dağıtım sonuçlarına göre 478.705 katılımcıya toplam 92 lot hisse verildi. Bireysel yatırımcılara kişi başı 96-97 lot dağıtılırken, yüksek başvurulu yatırımcılar taleplerinin yaklaşık yüzde 2,44’ü oranında hisse edindi.

Ecogreen Enerji Holding payları, 3 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX