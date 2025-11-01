Ecogreen Enerji Halka Arzı 3 Kasım’da İşlem Görmeye Başlayacak

Ecogreen Enerji Holding’in halka arz süreci tamamlandı ve hisse senetlerinin borsa işlem tarihi netleşti. Şirket, 22-24 Ekim tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcıların başvurularını aldı.

Halka arzda pay başına 10,40 TL fiyat belirlenirken, 110 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 1,144 milyar TL olarak gerçekleşti. Yatırımcı talebi ise arz edilen payların yaklaşık 8,94 katına ulaştı.

Halka arzın dağılımında farklı yatırımcı grupları arasında yoğun bir talep gözlendi. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylar 4,84 kat, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen paylar 41,31 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar 8,71 kat ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylar 2,76 kat talep aldı.

Dağıtım sonuçlarına göre 478.705 katılımcıya toplam 92 lot hisse verildi. Bireysel yatırımcılara kişi başı 96-97 lot dağıtılırken, yüksek başvurulu yatırımcılar taleplerinin yaklaşık yüzde 2,44’ü oranında hisse edindi.

Ecogreen Enerji Holding payları, 3 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.