Salı, Ekim 21, 2025

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi’nde 3. Hafta Başlıyor: İşte, Maç Takvimi 18 dakika ago
İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki Geleceği Netleşti: Beşiktaş Transferi Masada 38 dakika ago
Ecogreen Enerji Halka Arzında Talep Toplama Tarihi 22 Ekim 1 saat ago
Sigara Fiyatlarına Zam: En Ucuz Sigara 87 TL Oldu 2 saat ago
Leroy Sane, Galatasaray’ın Bodo/Glimt Maçında Kadroda Olacak Mı? 2 saat ago
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Oyunları Ücretsiz Sunacak 3 saat ago
“Aile Kart” ile Sosyal Yardımlar Artık Tek Kartta 4 saat ago
İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı 4 saat ago
Beşiktaş’ta Konyaspor Maçı Öncesi 6 Eksik 19 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? 20 saat ago

Ecogreen Enerji Halka Arzında Talep Toplama Tarihi 22 Ekim

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Ecogreen Enerji, 22-24 Ekim tarihleri arasında ECOGR koduyla halka arz için talep toplayacak. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Ecogreen Enerji Halka Arzında Talep Toplama Tarihi 22 Ekim

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği yeni halka arzlardan biri olan Ecogreen Enerji A.Ş., talep toplama süreci için hazırlıklarını tamamladı. Şirketin ECOGR işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem göreceği açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz kapsamında Ecogreen Enerji payları, 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde yatırımcıların talebine sunulacak. Hisseler, 10,40 TL sabit fiyatla satışa çıkarılacak ve eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Tahmini Lot Dağılımı

Katılım oranına göre yatırımcılara düşecek tahmini lot sayıları da paylaşıldı. Buna göre yaklaşık:

  • 150 bin yatırımcı katılımında 294 lot (3.057 TL),

  • 250 bin yatırımcıda 176 lot (1.830 TL),

  • 500 bin yatırımcıda 88 lot (915 TL),

  • 1,1 milyon yatırımcıda 40 lot (416 TL),

  • 2,2 milyon yatırımcıda 20 lot (208 TL) düşmesi öngörülüyor.

Şirketin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX