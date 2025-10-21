Ecogreen Enerji Halka Arzında Talep Toplama Tarihi 22 Ekim

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği yeni halka arzlardan biri olan Ecogreen Enerji A.Ş., talep toplama süreci için hazırlıklarını tamamladı. Şirketin ECOGR işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem göreceği açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz kapsamında Ecogreen Enerji payları, 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde yatırımcıların talebine sunulacak. Hisseler, 10,40 TL sabit fiyatla satışa çıkarılacak ve eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Tahmini Lot Dağılımı

Katılım oranına göre yatırımcılara düşecek tahmini lot sayıları da paylaşıldı. Buna göre yaklaşık:

150 bin yatırımcı katılımında 294 lot (3.057 TL),

250 bin yatırımcıda 176 lot (1.830 TL),

500 bin yatırımcıda 88 lot (915 TL),

1,1 milyon yatırımcıda 40 lot (416 TL),

2,2 milyon yatırımcıda 20 lot (208 TL) düşmesi öngörülüyor.

Şirketin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.