OpenAI, 1 Trilyon Dolarlık Değerlemeyle Tarihin En Büyük Halka Arzına Hazırlanıyor

Yapay zekâ alanında son dönemin en dikkat çeken şirketlerinden OpenAI, teknoloji tarihinin en büyük halka arzı olabilecek bir adım için hazırlıklara başladı. Şirketin, 1 trilyon dolara kadar ulaşabileceği belirtilen bir değerleme üzerinden borsaya açılmayı planladığı bildirildi.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre OpenAI, halka arz başvurusunu 2026 yılının ikinci yarısında menkul kıymetler düzenleyicilerine sunmayı hedefliyor. Şirketin hedefi, bu süreçte en az 60 milyar dolar sermaye toplamak. Ancak finans çevreleri, yatırımcı ilgisi ve piyasa koşullarına bağlı olarak bu miktarın çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

OpenAI’nin Mali İşler Direktörü Sarah Friar’ın, şirket içi bir toplantıda 2027 yılı içinde borsada işlem görmeyi hedeflediklerini belirttiği öğrenildi. Bununla birlikte, piyasalardaki güçlü beklenti nedeniyle sürecin 2026 sonunda tamamlanabileceği yönünde tahminler de yapılıyor.

Şirket yetkilileri ise halka arz konusunda temkinli açıklamalarda bulunuyor. OpenAI sözcüsü, “Halka arz şu anda odak noktamız değil. Öncelikli hedefimiz, yapay genel zekâdan herkesin fayda sağlayabileceği sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre OpenAI’nin bu hamlesi, teknoloji sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Şirketin planlanan halka arzı hem sermaye piyasaları hem de yapay zekâ ekosistemi açısından son yılların en büyük finansal adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.