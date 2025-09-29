Sony’den 9,5 Milyar Dolarlık Halka Arz Adımı

Japonya’nın önde gelen teknoloji ve eğlence şirketlerinden Sony Group, dönüşüm planında önemli bir aşamaya geçti. Şirketin finans iştiraki Sony Financial Group, 9,5 milyar dolar değerleme üzerinden Tokyo Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Halka arz kapsamında Sony Group, finans kolundaki yaklaşık yüzde 84’lük hissesini mevcut yatırımcılarına devretti. Dağıtım, nakit yerine hisse senedi olarak gerçekleştirildi. Bu adımla birlikte hissedarlar, doğrudan Sony Financial Group’un ortağı konumuna geçti.

Sony yönetimi, bu ayrışmayla birlikte kaynaklarını oyun konsolları, müzik, sinema, dijital servisler ve yapay zekâ tabanlı eğlence teknolojilerine odaklamayı hedefliyor. Şirketin son yıllarda Crunchyroll satın alması ve Bungie’ye yaptığı yatırım, küresel içerik pazarındaki büyüme stratejisinin göstergeleri olarak dikkat çekiyor.

Sigorta ve bankacılık hizmetleriyle Japonya’da güçlü bir konuma sahip olan Sony Financial Group, artık bağımsız bir şirket olarak borsada yer alıyor. Analistler, bu durumun sektörde rekabeti artıracağı ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunacağı değerlendirmesinde bulunuyor.