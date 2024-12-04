Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Ocak ayında yapılacak zamlar öncesinde kritik olan 5 veriyi de duyuran TÜİK, böylece 5 aylık enflasyon oranlarının ve buna bağlı olarak yapılacak artışlarının da netlik kazanmasını sağladı.

Memur, memur emeklileri ve diğer emekliler için enflasyon verileri, maaşlara yapılacak zamlar için büyük önem taşıyor. Kasım ayında beklentilerin üzerine çıkan enflasyon rakamları aylık bazda %2.24 olarak açıklandı. Yıllık bazda düşüş devam ederken son 17 ayın en düşük seviyesine girildiği açıklandı.

Emekliler Ne Kadar Enflasyon Zammı Alacak?

SSK ve bağ-kur üzerinden emekli olan vatandaşlar 5 aylık enflasyon hesaplamalarına göre %14.57 oranında zam alacak. Bunun yanı sıra memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında 5 aylık enflasyonda %10.4 oranında zam olacak. Yapılacak bu zamlar sonrasında 2025 Ocak ayı itibari ile memur maaşlarının en düşük seviyeleri de belli oldu. İşte memurların maaş oranları…

İşte Zamlı Memur Maaşları