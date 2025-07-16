Hizmet Üretim Endeksi Mayıs’ta Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ait hizmet üretim endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre hizmet sektöründeki üretim endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 oranında artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,2’lik sınırlı bir yükseliş gerçekleşirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 artış kaydetti. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,1’lik, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 8,0’lik büyüme gözlendi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,9 oranında artış sergiledi.

Aylık bazda bakıldığında ise hizmet üretim endeksi, Nisan 2025’e göre yüzde 1,2 oranında yükseldi. Sektörel detaylara göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 artarken; bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,1 oranında artış kaydedildi.