İkinci El Araç Kredilerinde Faizler Düştü

Bankaların kredi faizlerinde yaşanan gerileme, taşıt kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararlarının ardından bankaların uyguladığı oranlarda aşağı yönlü hareket gözlenirken, ikinci el otomobil almak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden şekillendi.

Son açıklanan verilere göre tüketici kredilerinin dağılımında konut 617 milyar 591 milyon lira, taşıt 50 milyar 567 milyon lira, ihtiyaç kredileri 1 trilyon 871 milyar lira ve bireysel kredi kartları 2 trilyon 461 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

250 bin liralık ikinci el taşıt kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde belirlendi: