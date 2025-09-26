İkinci El Araç Kredilerinde Faizler Düştü

Bankaların kredi faizlerinde yaşanan gerileme, taşıt kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararlarının ardından bankaların uyguladığı oranlarda aşağı yönlü hareket gözlenirken, ikinci el otomobil almak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden şekillendi.
Son açıklanan verilere göre tüketici kredilerinin dağılımında konut 617 milyar 591 milyon lira, taşıt 50 milyar 567 milyon lira, ihtiyaç kredileri 1 trilyon 871 milyar lira ve bireysel kredi kartları 2 trilyon 461 milyar lira seviyesinde bulunuyor.
250 bin liralık ikinci el taşıt kredisi kullanmak isteyenler için bankaların güncel faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:
-
Akbank – Faiz oranı %3,09, aylık taksit 13.253 TL, toplam ödeme 478.678 TL.
-
Vakıf Katılım – Kâr payı %3,15, aylık taksit 13.396 TL, toplam ödeme 483.837 TL.
-
Garanti BBVA – Faiz oranı %3,05, aylık taksit 13.158 TL, toplam ödeme 475.252 TL.
-
İş Bankası – Faiz oranı %3,50, aylık taksit 14.246 TL, toplam ödeme 514.429 TL.
-
Ziraat Bankası – Faiz oranı %4,79, aylık taksit 17.563 TL, toplam ödeme 633.860 TL.
-
ING – Faiz oranı %3,44, aylık taksit 14.099 TL, toplam ödeme 509.126 TL.
-
Ziraat Katılım – Kâr payı %3,79, aylık taksit 14.967 TL, toplam ödeme 540.395 TL.
-
TEB – Faiz oranı %3,49, aylık taksit 14.221 TL, toplam ödeme 513.544 TL.