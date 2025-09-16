Çarşamba, Eylül 17, 2025

İkinci El Piyasasında Denge Değişti: Elektrikli Araç Fiyatları Düşüyor

İkinci el otomobil pazarında elektrikli araçların fiyatları, birçok benzinli modelin altına inerek sektörde dengeleri değiştirdi.
Özge Tekeli
1 gün önce
0 1
İkinci El Piyasasında Denge Değişti: Elektrikli Araç Fiyatları Düşüyor

İkinci el otomobil pazarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Elektrikli araçların fiyatları, birçok benzinli modelin altına indi. Sektör temsilcilerine göre bu durumun temelinde batarya teknolojisindeki hızlı ilerleme, yeni modellerin artışı ve garanti avantajları bulunuyor.

Cox Automotive verilerine göre temmuz ayında ikinci el elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 arttı. Şirket, elektrikli araçların toplam ikinci el pazarındaki payının hâlâ yüzde 2 seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Ancak kiralama süresi dolan ve takas yoluyla pazara giren elektrikli araç sayısındaki yükselişin eğilimi değiştirdiği ifade edildi.

Geçmişte yeni elektrikli otomobiller benzinli modellere göre daha yüksek fiyatlardan satışa sunuluyordu. Bugün ise ikinci el piyasasında tablo tersine döndü. Eski nesil elektriklilerin batarya menzili ortalama 300 kilometrenin altında kalırken, güncel modeller 480 kilometreye ulaştı. Yakın dönemde 600 kilometrenin üzerinde menzil sağlayan araçların yaygınlaşması bekleniyor. Bu gelişmeler, önceki nesil elektrikli otomobillerin değerini hızla aşağı çekti.

Garanti kapsamı da tüketici için önemli bir unsur haline geldi. Pek çok ikinci el elektrikli araç, üretici garantisinin devam etmesi sayesinde yüksek maliyetli batarya değişim riskini azaltıyor. Ayrıca 40 bin doların altında fiyatla satışa çıkan yeni modeller, ikinci el piyasasında fiyatların daha da gerilemesine neden oldu.

ABD’de uzun süredir faaliyet gösteren markaların eski modelleri de rekabet baskısıyla değer kaybına uğradı. Uzmanlara göre, tüketici tercihlerinde en kritik unsur hâlâ fiyat olarak öne çıkıyor. RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, ikinci el elektrikli araçların fiyat avantajının yeni araç satışlarını da doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

