İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş Yatırımcılarına “Sert Düşüş” Uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası altın, gümüş ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, değerli metallerde sert satışların gündeme gelebileceğini belirterek yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Altın fiyatlarında haftalardır süren yükseliş trendinin sona yaklaşabileceğini dile getiren Memiş, “Altın ve gümüş tarafında riskli fiyatlamalar oluştu. Bu nedenle kısa vadede düzeltme hareketleri beklenebilir.” açıklamasını yaptı.

Gram altının sürekli rekorunu kırdığını belirten Memiş, bu seviyelerde alım yapılmasının doğru olmayacağını belirtti. Ons altının yüksek hacim oranıyla işlem gördüğünü kaydeden analist Memiş, “Kar satışlarının başlaması halinde hem ons hem gram altında gerileme yaşanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş yatırımcılarını da uyaran Memiş, “Altın tarafındaki düzeltme, gümüşte de sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.” ifadelerini kullandı.

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmesinde dövizde aşağı yönlü bir beklentisinin olmadığını söyleyen Memiş, Borsa İstanbul’un yıl sonu hedefinin 11.800 puan olduğunu vurguladı.

Kripto para piyasasında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, kısa vadede kar satışlarının görülebileceğini ancak yıl sonuna kadar 135 bin dolar seviyesinin hedef olarak korunduğunu belirtti.

Memiş, elinde nakit bulunduran yatırımcılara da tavsiyede bulunarak, “Döviz, altın ve gümüşe kıyasla borsa halen daha uygun seviyelerde. Bu nedenle yatırımcıların kararlarını dikkatle vermesi gerekiyor.” dedi.

Uzun vadeli öngörüsünü paylaşan Memiş, 2026 yılının ilk yarısında ons altının 4 bin 250 dolar, gram altının ise 6 bin 350-6 bin 500 lira aralığında olabileceğini söyledi.