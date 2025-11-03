İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Kasım Uyarısı

Finans analisti İslam Memiş, Kasım ayı için altın ve döviz piyasalarına dair öngörülerini paylaştı. Memiş, son dönemde hem yurt içi hem de küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, yatırımcılar için kritik seviyeleri açıkladı.

Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının piyasaları etkilediğini belirterek, 2026 yılında en az beş faiz indirimi olabileceğini öngördüğünü ifade etti. Ayrıca ABD Başkanı ile Çin Devlet Başkanı arasındaki görüşmenin ilişkileri yumuşattığını ancak ticaret anlaşmazlığının tamamen sona ermesinin beklenmediğini kaydetti.

Borsa İstanbul 100 endeksi için Kasım ayı hedefini 11.800 olarak açıklayan Memiş, bu seviyeye ulaşılmasının yatırımcılara yüksek getiri sağlayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Yatırımcıların 11.300 puanın üzerindeki hareketlere temkinli yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Döviz Piyasasında Beklenti Yukarı Yönlü

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmesinde Memiş, Dolar/TL’nin 42 lira seviyesinde kapanış yaptığını ve yıl sonu için 43,80–45,00 aralığında bir kapanış öngördüğünü belirtti. Euro/TL için ise kısa vadede 49, uzun vadede 50 lira seviyelerine doğru bir yükseliş beklentisi olduğunu açıkladı.

Altın fiyatlarına dair Memiş, ons altının 4.005 dolar seviyesinde olduğunu ve Kasım ayında düşüş eğiliminin sürebileceğini aktardı. Ana destek seviyesi olarak 3.800 doları işaret eden Memiş, bu seviyenin korunması durumunda uzun vadeli yükseliş trendinin devam edebileceğini ifade etti. Gram altın için alım fırsatının ons altının 3.800 dolara gerilemesiyle oluşabileceğini belirtti.

Brent petrolün 64,11 dolar seviyesinde bulunduğunu kaydeden Memiş, Rusya–Ukrayna arasındaki olası barış haberlerinin petrol fiyatlarını 60 doların altına çekebileceğini ve bunun altın ve gümüş fiyatlarını da düşürebileceğini söyledi.

Kripto para piyasasına dair değerlendirmesinde ise Memiş, Bitcoin’in 109.580 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve yıl sonuna kadar 120.000 dolar üzerine çıkabileceğini öngördüğünü aktardı. Memiş, yatırımcıların Bitcoin’i tercih edebileceğini, Euro’nun ise ikinci sırada yer aldığını ifade etti.