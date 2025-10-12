Salı, Ekim 14, 2025

İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Kritik “Pazartesi” Uyarısı

Altın uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girerken ons altın için kritik destek seviyelerini açıkladı; yüksek işçilik maliyetlerine dikkat çekerek yatırımcıları darphane altınlarına yönelmeye çağırdı.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Kritik “Pazartesi” Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girerken yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Son dönemde rekor denemeleriyle dikkat çeken altın fiyatlarının yönü hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, piyasadaki dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Memiş, yaptığı açıklamada ons altın için kritik destek seviyelerini 3.900, 3.800 ve 3.720 dolar olarak belirtti. Bu seviyelerin kısa vadede test edilebileceğini ifade eden uzman, “Farklı gerekçelerle bu seviyeler piyasada mutlaka görülecektir. Bu geri çekilmeler yatırımcılar için alım fırsatı olabilir.” dedi.

Kapalıçarşı’daki işçilik maliyetlerine de dikkat çeken Memiş, Türkiye’de altın işleme ücretlerinin diğer ülkelere göre oldukça yüksek olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı’da bir kilogram külçeye 11.500 dolar işçilik eklendiğini aktaran Memiş, “Yerli yatırımcılar bu fark nedeniyle altını daha pahalıya alıyor. Bu süreçte darphane üretimi altınlara yönelmek daha avantajlı olabilir.” diye konuştu.

Piyasalarda sert hareketlerin sürebileceğini dile getiren uzman isim, “Önümüzdeki haftalarda altın, döviz ve borsa dahil tüm yatırım araçlarında sert dalgalanmalar yaşanabilir. Yatırımcılar risk yönetimini ön planda tutmalı” ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2025 Pazar günü itibarıyla güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

  • Gram altın: 5.404,54 TL

  • Çeyrek altın: 8.836,42 TL

  • Yarım altın: 17.672,84 TL

  • Tam altın: 36.873,00 TL

  • Cumhuriyet altını: 35.237,59 TL

  • Ons altın: 4.020,22 dolar

