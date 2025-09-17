Çarşamba, Eylül 17, 2025

Kahve Tiryakilerine Kötü Haber: Fiyatlar 7 Ayın Zirvesine Ulaştı

ABD’nin Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına uyguladığı ek tarife, Arabica fiyatlarını son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. İşte, güncellenen fiyatlar...
Özge Tekeli
12 saat önce
0 0
Uluslararası emtia piyasalarında yaşanan gelişmeler kahve severleri endişelendirdi. ABD’nin Brezilya’dan yapılan kahve ithalatına uyguladığı ek gümrük tarifesi, Arabica kahve fiyatlarını son yedi ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

ICE borsasında işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları yüzde 0,75 oranında yükselerek 4,2080 dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, pazartesi günü görülen 4,2125 dolarlık yedi ayın rekoruna oldukça yakın. Uzmanlar, fiyat artışının temel nedeninin ABD’nin Brezilya kahvesine yüzde 50 oranında tarife getirmesi olduğunu belirtiyor.

Özellikle özel üretim ve hazır kahve ithalatının bu uygulamadan en fazla etkilenen kalemler arasında olduğu ifade ediliyor. Robusta kahve kontratları da sınırlı artış kaydederek 4.843 dolara yükseldi.

Kakao ve Şeker Piyasasında Farklı Seyir

Kahvede yükseliş yaşanırken, kakaoda düşüş dikkat çekti. Londra’da işlem gören kakao kontratları yüzde 1 gerileyerek 5.137 sterline, New York kontratları ise yüzde 1,3 düşüşle 7.436 dolara indi. Batı Afrika’da yağmurla birlikte güneşli havanın üretim koşullarını iyileştirmesi, yeni sezon hasadı için olumlu beklentileri artırıyor.

Şeker fiyatları ise dalgalı bir görünüm sergiliyor. Ham şeker kontratları yüzde 0,1 gerileyerek 15,98 sente düşerken, beyaz şeker fiyatları yüzde 0,4 artışla 467,70 dolara çıktı.

